Un nou documentar BBC despre Oscar Wilde va spune povestea celebrului scriitor cu o distribuţie care va recrea extrase din cele mai importante opere ale sale, inclusiv „The Importance of Being Earnest” şi „The Picture of Dorian Gray”, scrie Variety.

Freddie Fox, Claire Skinner, Anna Chancellor şi James Fleet vor participa în programul de 80 de minute „The Importance of Being Oscar”, care va fi difuzat de BBC Two în Marea Britanie în 2020. Richard Curson Smith va fi regizor.

Stephen Fry, nepotul lui Wilde, Merlin Holland şi ultimul biograf, Matthew Sturgis, vor face parte... citeste mai mult