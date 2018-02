BBC: O romanca inchisa pe nedrept timp de 13 luni in Marea Britanie a fost eliberata Petruta-Cristina Bosoanca a stat in inchisoare timp de 13 luni pana cand a fost eliberata in urma unor noi informatii care au aparut in ancheta, iar romanca a declarat pentru BBC ca spera ca cei responsabili sa fie pedepsiti pentru ce i s-a intamplat, ea fiind nevoita sa nasca in inchisoare.

