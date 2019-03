Radu Tudor a prezentat în emisiunea „Punctul de întâlnire” care sunt bazele acuzațiilor pentru al doilea dosar întocmit pe numele Laurei Codruța Kovesi.

„Pe lângă faptul că cei care au recunoscut faptele lui Kovesi sunt chiar procurori importanți din DNA, printre care și actualul șef interimar al Direcției, Nistor Călin, s-a aflat că Mircea Negulescu, zis și Portocală, a dat și el declarații ca martor sub acoperire în dosarul care îl viza pe Sebastian Ghiță.

Procurorul sef de sectie la care se refera Adina Florea este Gheorghe Popovici, acesta fiind audiat in dosar in calitate de martor.

