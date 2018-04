Pentru a scapa de celulita, trebuie sa actionezi si din interior spre exterior. De aceea, iti recomandam acest suc pe baza de grapefruit.

Grapefruitul iti da o senzatie de satietate pentru mai mult timp. In plus, stabilizeaza nivelul de zahar din sange si reduce poftele.

De asemenea, ajuta la eliminarea toxinelor din corp, imbunatateste circulatia, opreste acumularea de apa in organism, previne formarea celulitei si accelereaza metabolismul.

