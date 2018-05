In seara zilei de 31 august, in jurul orei 23:35, politistii au vrut sa opreasca un autoturism aflat in trafic, pe o strada din Ianca, insa soferul nu s-a conformat semnalului si a apasat pedala de acceleratie. Conducatorul auto, B. Catalin, in varsta...

Info Braila, 2 Septembrie 2015