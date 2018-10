Potrivit mai multor studii recente, un pahar de suc de sfeclă roșie băut pe zi are capacitatea de a crește fluxul de sânge către creier, reducând stresul și oboseala.

Sfecla roșie este o sursă bogată de vitamina A, complexul de vitamine B, vitamina C, vitamina K, calciu, cupru, fier, iod, potasiu, sodiu și sulf. De asemenea, sfecla poate fi gătită în foarte multe moduri, dar ea poate fi la fel de bine mâncată crudă.

Un alt mod de a o consuma este sub forma sucului, care se prepară foarte ușor și care poate face adevărate minuni dacă este consumat zilnic.

Sucul de sfeclă roșie se poate prepara curățând... citeste mai mult