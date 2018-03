Batranica din Gaiseanca a a vut noroc. I-a fost furat telefonul, dar mai apoi l-a recuperat

Miercuri, la ora 14:30, politistii din cadrul Postului de Politie Comunal Surdila Gaiseanca au fost sesizati de catre o femeie, in varsta de 70 de ani, din comuna, cu privire la faptul ca, in timp ce se deplasa pe raza localitatii, profitand de neatentia sa, un consatean de 64 de ani i-a sustras telefonul mobil din buzunar si a fugit.

Politistii au procedat la urmarirea acestuia si au reusit sa-l depisteze pe o strada din localitate, asupra sa fiind gasit telefonul in cauza, care a fost inapoiat proprietarei.

In cauza a fost intocmit dosar penal si se continua cercetarile sub aspectul savarsirii infractiunii de furt.





