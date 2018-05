O batrana este terorizata pentru cativa metri de teren de fratele unui dezvoltator imobiliar • Femeia sustine ca este terorizata de Tudor Toma, care construieste mai multe case in vecinatatea proprietatii sale • Politistii i-ar fi spus femeii sa se linisteasca pentru ca Toma are pile • “Eu nu pot scoate vitele sa pasca pe proprietatea mea pentru ca dau drumul la un caine rau. Mi-au spus de la Politie ca vor da drumul la dosar. Mi s-a spus ca are pile si ca nu am ce sa fac. S-a ajuns si la amenintari. Mi-a spus ca sunt un jeg. Intr-o seara m-a trantit pe jos si am inceput sa... citeste mai mult