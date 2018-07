O tanara a ajuns la spital dupa ce a fost lovita de o masina in timp ce traversa strada. Accidentul a avut loc in jurul orei 11:30 in zona Granit. Tanara traversa strada pe trecerea de pietoni, fiind luata in plin de un autoturism BMW inmatriculat in...

Buna ziua Iasi, 6 Mai 2011