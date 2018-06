Marti, in jurul orei 22:00, un brailean de 64 de ani, in timp ce conducea autoturismul pe Calea Calarasilor, dinspre strada Franceza catre strada Tineretului, l-a surprins si accidentat pe un barbat, in varsta de 46 de ani, din Braila, care se...

Info Braila, 6 Iulie 2017