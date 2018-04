Bateriile de la Codãesti si Bunesti-Averesti au tras 12 rachete antigrindinã

La inceputul acestei sãptãmani, cele patru unitãti de combatere a cãderilor de grindinã si de crestere a precipitatiilor au tras primele rachete antigrindinã. Marti, 24 aprilie, de la punctul Codãesti s-au tras 9 rachete, iar de la punctul Bunesti-Averesti, 3. Actiunea a avut loc in urma datelor furnizate de cãtre Administratia Nationalã de Meteorologie, potrivit cãreia au fost anuntate cãderi de grindinã la nivelul judetului Vaslui. În prezent, fiecare baterie are un stoc de 18 rachete, iar in perioada imediat... citeste mai mult