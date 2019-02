Mircea Manolache, seful taximetristilor din Iasi, totodata detinatorul prin interpusi a nu mai putin de 100 de autorizatii, nu vrea ca alti operatori precum Uber sa intre pe piata • Disperat ca i se prabuseste imperiul, Manolache a facut un circ incredibil la protestul de ieri, facandu-i infractori pe toti iesenii care vor ca UBER sa intre in Iasi • Ieri, batausul Mircea Manolache a organizat un protest in fata Prefecturii • La ora respectiva trebuia sa fie audiat intr-un dosar in care a lovit o femeie • Nu putem sa nu ne intrebam cum de colegii lui de la Camera Taximetristilor, Catalin Toderascu, Jan Alexuc, Radu Norocea pot sta alaturi de acest... citeste mai mult