La data de 12 ianuarie a.c., polițiștii din cadrul Secției 5 Poliție au fost sesizați de către o tânără, în vârstă de 18 ani, din municipiul Constanța, despre faptul că la domiciliul său are loc un conflict în familie.

Echipajul de poliție deplasat la fața locului a stabilit faptul că, pe fondul consumului de băuturi alcoolice, fratele tinerei, în vârstă de 25 de ani, și-ar fi amenințat cu acte de violență și agresat fizic atât sora cât și mama.

Astfel, polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu conform procedurilor legale, bărbatul fiind evacuat din locuință, în cauză efectuându-se cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de violență in familie.

