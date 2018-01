De la 1 ianuarie 2018 România are cea mai mare creş­tere procentuală, de 31%, a salariului minim brut pe economie din Europa Centrală şi de Est, dar net, creş­terea este mult mai mică.

Cu un salariu minim brut de 413 euro (1.900 de lei) pe lună, adică 252 de euro net, România se află în continuare pe penultimul loc în Uniunea Europeană la acest capitol. Bulgaria este pe ultimul loc cu un salariu minim net de 226 de euro pe lună.

Dacă un angajat român câştigă net 252 de euro, ca salariu minim, un salariat din Ungaria are cu 40 de euro mai mult, în timp ce unul din Cehia are cu 165 de euro peste... citeste mai mult