CSM Bucureşti a câştigat titlul de campioană şi la categoria junioare I (sub 19 ani), după ce a pus mâna pe trofeu şi în Liga Naţională de senioare. La fel ca şi echipa mare, clubul susţinut de Primăria Capitalei a câştigat de o manieră categorică. CSM Bucureşti a devenit campioană naţională la junioare I pentru al patrulea an consecutiv.

