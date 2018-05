UPU Spiridon Un barbat in varsta de 46, din localitatea ieseana Butea, a ajuns in stare critica la spital dupa ce a fost batut si abandonat in plina strada. Petru C. a fost gasit de un grup de trecatori zacand pe drum. Acestia au sunat la 112, un...

Buna ziua Iasi, 16 Decembrie 2011