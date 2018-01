BATAIE la “Balcescu” / Un elev a fost luat la pumni de mai multi indivizi

Astazi, in jurul orei 11:00, a avut loc o bataie la Colegiul National “Nicolae Balcescu”. Potrivit informatiilor oferite de purtatorul de cuvant IPJ Braila, mai multi indivizi au patruns in scoala, au mers intr-o clasa si l-au luat pe un elev afara unde au inceput sa-l loveasca. Se pare ca intre victima si agresori exista un comflict mai vechi.

“In jurul orei 11, in pauza, 5 tineri au patruns in liceul respectiv si ar fi mers in clasa persoanei vatamate, de 17 ani, din Braila, pe care ar fi invitat-o sa mearga afara, in curtea scolii, unde l-au lovit. Din primele... citeste mai mult

