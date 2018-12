A intrat in familia unui fost senator PSD, iar acum se foloseste de toate metodele pentru a executa averea acesteia • Fosta iubita a lui Bogdan Solcanu a reusit sa puna mana pe mai multe terenuri situate in municipiul Iasi • Acest lucru a fost posibil deoarece Bogdan nu a achitat o datorie de 158.000 euro • Chiar si asa, povestea nu s-a incheiat, pentru ca a mai ramas un rest de 28.000 euro • In timp ce Bogdan se lupta cu falimentul, Ana Maria are o afacere care, anul trecut, a produs peste un milion de euro • Reporterii BZI au incercat sa obtina un punct de vedere din partea partilor implicate, dar nu a raspuns... citeste mai mult