Bataie intr-o tanara familie din Braila. Soacra i-a salvat viata fiicei

In ziua de 10.03.2019, ora 00:00, o braileanca, in varsta de 42 de ani, a sesizat faptul ca fiica sa, in varsta de 23 de ani, a fost agresata de sot in timp ce se aflau la domiciliu.

In urma verificarilor efectuate, politistii au stabilit faptul ca tanara a fost lovita cu palmele in zona fetei si i-au fost adresate injurii de catre sot pe fondul unor discutii avute in contradictoriu cu acesta privind probleme familiale.

Impotriva tanarului, in varsta de 26 de ani, politistii au emis un ordin de protectie provizoriu pe o perioada de 5 zile si i s-a adus la cunostinta obligatia de a pastra o distanta de 200 de metri fata de... citeste mai mult