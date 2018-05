A urmat o încăierare generală între mai multe femei, în timp ce soţii acestora încearcă să le despartă.

Totul sub privirile înmărmurite ale propriilor copiii, care sunt speriaţi de tot ceea ce se întâmplă în jurul lor, arată antena3.ro. Una dintre femei a chemat în final ambulanţa dar nu a avut nevoie de îngrijiri medicale. Poliţia a deschis dosar penal in rem pentru loviri şi aşteaptă acum plângerile celor implicaţi pentru a pune sub acuzare persoanele agresive. citeste mai mult

