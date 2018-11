Peste cinci milioane de euro au investit autorităţile într-o pârtie din Bistriţa ce a funcţionat doar şase zile într-un an. Locul de agrement are nevoie acum de o nouă investiţie, una de aproape două milioane de lei pentru lucrări de stabilizare a terenului.

Lucrările la pârtia de schi de lângă Bistriţa au început în anul 2015 și s-au încheiat la sfârşitul lui 2016.

Totuși, pârtia nu a fost deschisă până la începutul acestui an, când a funcţionat doar 6 zile. În primăvară, au şi apărut problemele. Au fost identificate fenomene naturale ce au dus la alunecări de teren.

Investiţia de 5,5 milioane...

