Cel mai mare retailer online din Romania a ajuns tinta reclamatiilor dupa ce au fost efectuate zeci de mii de comenzi in valoare de sute de milioane de lei, iar multe dintre acestea nu au fost onorate nici la aproape o luna de la plasarea comenzilor • In vreme ce unii clienti au asteptat in zadar primirea produselor comandate, multe colete au fost livrate cu avarii sau nu au mai fost onorate deloc pe motiv ca retailerul nu mai are produsul comandat • Asta se intampla mai ales in cazul cumparatorilor care au facut platile online, in momentul comandarii produsului... citeste mai mult