Copiii din satul Constantin Gabrielescu, comuna Bordei Verde, se confrunta cu o situatie foarte grea pentru ca sunt nevoiti sa mearga in jur de 6 km pentru a ajunge la scoala din Bordei Verde, in conditiile in care in satul Constantin Gabrielescu exista o scoala. Un locuitor din satul respectiv ne-a relatat faptul ca toti copiii claselor 1-4 si clasa 0 au fost mutati in Bordei Verde, intr-o scoala unde nu exista locuri destule, iar cladirea scolii din Cosntantin Gabrielescu este folosita pentru a gazdui pomeni si botezuri. Mai mult, acesta sustine ca primarul satului a hotatat demolarea atat a scolii, cat si a caminului... citeste mai mult

Locale