Nu este an în care drumul ce străbate mun. Carei de la un capăt la altul să fie impecabil indiferent de anotimp și să se poată circula pe el fără grija că riști să îți rupi mașina în el. Sau o avea primăria Carei vreo colaborare cu service-urile de maşini? Nu este singura arteră principală brăzdată de gropi. Chiar dacă primăria Carei tace şi ascunde acest subiect gropile se transformă pe zi ce trece în mici cratere care pun în pericol şi şoferii şi maşinile.

Cert este că an de an Primăria Carei alocă bani cu duiumu pentru plombat gropile doar că se pare că este vorba de o afacere şi nicidecum de o intenţie de lucru de calitate. Plombarea gropilor de către Primăria... citeste mai mult