Dacă s-a dorit să fie o contracarare a vizitei lui Ioan Deneș, ministrul apelor și pădurilor, pe meleagurile eminesciene, nu se știe.



Cert este că întâlnirea cu mass media a fost programată pentru ora 13:00 iar Ludovic Orban și-a făcut apariția la sediul PNL din strada Teatrului, abia după o oră. Era însoțit de Cătălin Flutur și Costel Șoptică și și-a cerut scuze cu naturalețe pentru cele 60 de minute de bătaie de joc.



„Deși am convocat conferința de presă pentru ora 13:00 acest eveniment s-a declarat cu o oră și șase minute, după cum bine știți în ultimul an de zile, nu am întârziat nici un minut la o conferință de presă dar astăzi a fost o acțiune mai specială... citeste mai mult

azi, 15:37 in Locale, Vizualizari: 33 , Sursa: Botosaneanul in