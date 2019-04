Imaginea a fost publicată pe Facebook de Vlad Voiculescu, coordonator al campaniei pentru europarlamentare a PLUS.

În urmă cu câteva zile, sub un banner PSD cu mesajul „Patrioţi în Europa. România merită mai mult!” amplasat în cartierul bucureştean Colentina, Pro România a instalat un banner propriu cu mesajul „Aşa e. Fii Pro România!“.

