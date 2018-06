In urma cu doar cateva minute, un copil in varsta de 8 ani a fost accidentat de o masina scoala condusa de o tanara cursanta in varsta de doar 18 ani. Accidentul s-a produs langa sectia 1 de Politie, din cartierul Dacia. Copilul traversa printr-o zona...

