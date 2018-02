Basescu: Standardele politice intr-un stat democratic nu mai permit mentinerea lui Valcov in functie Dupa ce Darius Valcov a fost condamnat la 8 ani de inchisoare, sustine ca acesta nu mai poate ramane in functia de consilier de stat in aparatul de lucru al premierului.

Mai multe despre Traian Basescu, functie, Darius Valcov Politica citeste mai mult

azi, 00:40 in Politica, Vizualizari: 39 , Sursa: 9am in