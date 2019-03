Fostul preşedinte Traian Băsescu a declarat, sâmbătă, că PSD ”şi-a făcut o tradiţie să fure” în secţiile de votare. El îi acuză pe social-democraţi că la referendumul din 29 iulie 2012 au furat două milioane de voturi, motiv pentru care Liviu Dragnea are acum o condamnare.

"Este o condamnare (pe numele lui Liviu Dragnea-n.r) pentru că a furat voturi. Nu puteţi să îi acoperiţi la o fraudă de două milioane de voturi. Au băgat mai multe voturi decât oameni la vot. La vot au fost vreo şase milioane. Frauda evaluată este pe circa două milioane de euro. (…) PDL nu a furat la alegeri, dar PSD prin tradiţie fură în secţiile de votare. PDL a...