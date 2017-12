Basescu: Prea putini politicieni isi asuma actiunea corecta, in schimb, ii amagesc pe romani ca orice crestere economica trebuie sa se vada in buzunar "Prea putini romani inteleg ca, fara o justitie independenta de factorul politic, corecta, rationala, lipsita de aroganta si de abuzuri, drepturile fundamentale ale fiecarui roman nu pot fi garantate", avertizeaza fostul presedinte Traian Basescu.

2017-12