Basescu: Nu sunt de acord cu prag la abuzul in serviciu; va permite multor ticalosi sa scape Fostul presedinte Traian Basescu a declarat ca nu sustine introducerea unui prag pentru infractiunea de abuz in serviciu, intrucat o asemenea masura ar "permite multor ticalosi sa scape".

