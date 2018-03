Fostul președinte, Traian Băsescu, a declarat că nu se aștepta să fie înregistrat de Sebastian Ghiță când s-a întâlnit cu el. Băsescu a mărturisit că s-a văzut cu Ghiță pentru a afla dacă el a fost cel care a prezentat pozele de la Paris.



"M-am întâlnit cu el de foarte multe ori. Eu am vrut să aflu un mister după ce mi-am terminat mandatul. Misterul faptului că el a fost cel care a prezentat pozele de la Paris. Eu am primit un raport și din raport am spus e în regulă nu e băgat SRI, asta nu înseamnă că am și crezut, a trebuit să am reacția instituțională. Eu n-am avut ticăloșia să fac ce a făcut el, să îl înregistrez. Eu m-am dus ca un om de bună credință care voia să afle... citeste mai mult