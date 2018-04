Basescu: Mentinerea pe functie a lui Kovesi are argumente politice si de interes national Senatorul Traian Basescu, presedinte PMP, considera ca decizia sefului statului privind mentinerea in functie a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, are "argumente politice si de interes national" legate, printre altele, si de faptul ca Romania se afla in continuare sub MCV.

acum 59 min. in Politica, Vizualizari: 23 , Sursa: 9am in