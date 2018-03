Basescu: M-am intalnit cu sotia lui Omar Hayssam, mi-a spus ca e grav bolnav si probabil o sa moara in inchisoare Senatorul Traian Basescu, presedinte PMP, a declarat ca a fost contactat telefonic si a avut o intalnire cu sotia lui Omar Hayssam, in cadrul careia aceasta i-a relatat ca fostul afacerist, aflat in inchisoare, se afla intr-o stare grava de sanatate si este pe moarte.

