Basescu: Iohannis trebuie sa ia o decizie politica in cazul Kovesi; nu ce e drept, ci ce e necesar Senatorul Traian Basescu, presedinte PMP, a declarat ca seful statului trebuie sa ia o decizie politica in cazul Laurei Codruta Kovesi, in care sa tina cont de impactul pe care aceasta decizie il are pentru Romania.

Mai multe despre Traian Basescu, decizie, laura codruta kovesi Politica citeste mai mult

azi, 00:15 in Politica, Vizualizari: 26 , Sursa: 9am in