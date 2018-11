„Pentru bună regulă şi pentru a preveni speculaţiile, fac următoarele clarificări : Înţeleg că în deja celebra valiză „găsită pe câmp” şi care ar conţine acte ale firmei TELDRUM, s-ar fi găsit şi o agendă cu numere de telefon aparţinând unui manager al firmei şi că în agendă se află şi numele meu, drept pentru care fac următoarele perecizări : 1. Numărul meu de telefon (mobil şi fix) este public cunoscut şi se poate afla în agenda oricărei persoane ; 2. Nu am cunoscut, nu am întâlnit voit şi nu am vorbit niciodată la telefon sau direct cu oameni din conducerea TELDRUM “, a scris Traian Băsescu pe Facebook.

„O valiză cu... citeste mai mult

acum 45 min. in Politica, Vizualizari: 29 , Sursa: Adevarul in