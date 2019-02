ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019. Fostul preşedinte Traian Băsescu a declarat că, în momentul de faţă, preşedintele Klaus Iohannis este singurul candidat "viabil" la alegerile prezidenţiale şi că îl va vota în al doilea tur de scrutin, scrie AGERPRES.

ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019 Traian Băsescu a susţinut că alţi lideri politici, respectiv Liviu Dragnea, Călin Popescu Tăriceanu, Victor Ponta ori Dacian Cioloş nu au şanse în alegerile prezidenţiale.

"Are şanse (Klaus Iohannis n.r.) pentru că nu are niciun contracandidat viabil, deocamdată. Discutăm situaţia la zi. Deşi un candidat la prezidenţiale nu se face peste noapte. Dragnea nu are nicio şansă, Tăriceanu nu are... citeste mai mult

