„Domnul Steriu a pus o condiţie fermă când s-a negociat fuziunea: să fie preşedinte la Capitală şi primul pe listă la Capitală. Şi-a rezolvat problema lui, a abandonat problemele multor colegi ai lui, i-a cam vândut PMP-ului când s-au făcut listele. Dar ăsta e Steriu. A vândut UNPR când a crezut că aşa îi este lui bine. Azi a vândut PMP pentru că are impresia că aşa îi este lui bine şi văd că are tupeul să dea lecţii de politică, de moralitate în politică. Greu de evaluat un asemenea individ care nu a lăsat nicio dâră în politică în afară de traseim. Are... citeste mai mult

acum 57 min. in Politica, Vizualizari: 54 , Sursa: Adevarul in