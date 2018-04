Traian Băsescu

Fostul preşedinte, Traian Băsescu, a comentat cererea de azil politic a Elenei Udrea în Costa Rica, spunând că orice persoană care se simte ameninţată sau hăituită are dreptul să se apere prin toate mijloacele de care dispune.

"Un om care simte că e hăituit are dreptul să se apere prin toate mijloacele, un om care simte şi, mai ales, care ştie că nu are parte de o judecată corectă, are dreptul să se apere prin toate mijloacele", a afirmat, vineri seară, Traian Băsescu, într-o intervenţie telefonică la postul B1Tv.

Întrebat dacă are încredere în judecătorii de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ), Traian Băsescu a spus: "După ce am văzut că... citeste mai mult

