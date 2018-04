Basescu, despre mutarea Ambasadei de la Tel Aviv: Dragnea nu are cum sa inteleaga implicatia declaratiilor lui Fostul presedinte Traian Basescu atrage atentia ca decizia mutarii Ambasadei de la Tel Aviv la Ierusalim este una cu efecte capitale in politica externa a tarii si spune ca liderul PSD, Liviu Dragnea, ''a fost manat pur si simplu de propriile interese, lovind crunt in interesele pe termen lung ale Romaniei''.

