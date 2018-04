Basescu, despre Elena Udrea: Un om care simte ca e haituit are dreptul sa se apere prin toate mijloacele Facand referire la plecarea Elenei Udrea in Costa Rica, fostul presedinte a sustinut ca orice om are dreptul la un proces corect.

