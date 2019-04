Comentând afirmaţia lui Călin Popescu Tăriceanu potrivit căreia „va câştiga alegerile, dacă va candida“, Băsescu a spus că va câştiga „experienţă“: „Nu câţştigă, nu are ce-i trebuie pentru a câştiga această competiţie“. Despre liderul PLUS Dacian Cioloş a spus că îl vede intrând în cursa pentru Cotroceni, pentru că „uneori Dumnezeu îţi ia minţile la tinereţe“, dar nu îl vede câştigând. Cât despre preşedintele PSD Liviu Dragnea, Băsescu e convins că nu are şanse să devină şeful ţării şi că PSD poate înregistra un succes doar dacă el se retrage de la cârma partidului. „Dragnea are visul (de a deveni preşedinte n.red), depinde... citeste mai mult

