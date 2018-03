Traian Băsescu e de părere că Liviu Dragnea va fi debarcat din fruntea PSD! Fostul președinte al României a analizat și a numărat voturile pe care oamenii apropiați lui Dragnea nu le-au primit la Congresul de sâmbătă și au mers la criticii săi și a ajuns la concluzia că șeful PSD ar putea fi ”mazilit”.

Conform teoriei lui Băsescu, Dragnea ar urma să piardă șefia partidului în cel mult un an și 9 luni, până la alegerile prezidențiale din noiembrie 2019.

”Nu cred că explozia va fi atât de întârziată. Daddy are probleme mari, are opoziție... citeste mai mult

