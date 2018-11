"Eu, de un un an de zile, vorbesc de unitate pentru alegerile europarlamentare, unitatea opoziţiei şi pe urmă unitate pentru un singur candidat, care nu poate fi domnul Cioloş. Probabil că domnul Iohannis va dori un al doilea mandat şi va trebui susţinut preşedintele în funcţie", a spus Traian Băsescu, la România TV.

Întrebat dacă Dacian Cioloş are şanse în cursa electorală, fostul şef al statului a spus: "Nu are şanse (Dacian Cioloş-n.r.), s-ar trage un glonţ de pomană (susţinerea din partea opoziţiei-n.r.). Klaus Iohannis e deja rodat,

