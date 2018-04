Basescu: Daca as fi in locul lui Iohannis, n-as revoca-o pe Kovesi pentru a proteja interesele mari ale Romaniei Senatorul Traian Basescu, presedintele PMP, spune ca, daca ar fi in locul presedintelui Klaus Iohannis, nu ar revoca-o din functie pe Laura Codruta Kovesi, procurorul-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, pentru "a proteja interesele mari ale Romaniei", dar ar pune-o "sub control".

