"Preşedintele Iohannis va trebui să aibă în vedere două lucruri. Unu - utilitatea menţinerii doamnei Kovesi în fruntea DNA şi aici am mari semne de întrebare. Doi - impactul extern, pentru că România vrea în Schengen. Dacă nu este pregătit momentul revocării doamnei Kovesi, Iohannis va fi pus la categoria apărători ai corupţilor şi va fi un dezastru pentru România. Deci Iohannis nu are de luat o simplă hotărâre. Este foarte complicat. (...) Eu, dacă aş fi în locul lui Iohannis, n-aş revoca-o, pentru a proteja interesele mari ale României, dar aş pune-o sub control. Parchetul... citeste mai mult

ieri, 22:51 in Politica, Vizualizari: 107 , Sursa: Realitatea in