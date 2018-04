Basescu: Am cerut colaborarea SRI cu alte institutii, dar niciodata protocolul cu Ministerul Public nu a ajuns la Presedintie Senatorul Traian Basescu, presedintele PMP, a declarat ca in calitate de sef al statului, in cadrul CSAT, a vorbit despre necesitatea colaborarii interinstitutionale intre SRI si Parchetul General sau alte institutii, dar a subliniat ca el nu a citit niciodata protocolul semnat in 2009 intre SRI si Ministerul Public si acest document, strict secret la acea vreme, nu a fost transmis la Presedintie.

Mai multe despre Traian Basescu, presedintie, protocol, ministerul public... citeste mai mult

acum 54 min. in Politica, Vizualizari: 39 , Sursa: 9am in