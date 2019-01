Enes Kanter (26 de ani), baschetbalist la New York Knicks, a anunţat că nu va merge alături de echipa să la Londra pentru partida împotriva celor de la Milwaukee Bucks de pe 17 ianuarie. Kanter este considerat un criminal în ţară să după ce a vorbit public împotriva preşedintelui ţării. De asemenea, paşaportul sau i-a fost revocat.

"Am vorbit cu conducerea şi le-am transmis că nu voi merge din cauza nebunului ăla de preşedinte (Tayyip Erdogan). Sunt şanse să fiu ucis acolo. De aceea am vorbit cu conducerea.... citeste mai mult

