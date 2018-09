Promovată în premieră în Liga Națională de baschet, echipa masculină Atletic Constanta se pregătește de debutul atât în campionat, cat si in Cupa României.

LNB se va desfășura sub forma a trei grupe valorice, iar BC Athletic se află în grupa B, alături de CSO Voluntari, CSM Mediaș si CS Cuza Sport Brăila.

In Cupa Romaniei echipa de pe litoral susține primul tur, in dublă mansa, contra Rapid Bucuresti, astfel: miercuri, 26 septembrie, de la ora 19.00, în Sala Sporturilor din Constanta, iar returul pe 29 septembrie, în capitală.

Debutul de... citeste mai mult