Baschetbalistii americani injunghiati in seara zilei de 15 septembrie 2018 la Terasa “Music Pub” din Braila, au fost NEVINOVATI, ei nu au avut nicio reactie care sa atraga un eventual atac violent din partea lui “Dasaev”. Procurorul criminalist al Parchetului de pe langa Tribunalul Braila l-a trimis in judecata pe Husein Daniel Gabriel, zis Dasaev, pentru tentativa de omor, dar si pe cei 3 agenti de paza, acuzati de marturie mincinoasa.

In rechizitoriul cauzei scrie explicit ca baschetbalistii au avut o “o atitudine cuviincioasa, chiar retrasa”, cel care a inceput scandalul, fara motiv fiind “Dasaev”. Conflictul a fost unul spontan. Cei doi... citeste mai mult

